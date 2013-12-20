Курсовая работа

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Нужно доделать курсовую

Предмет-Системы управления технологическими процессами и информационные технологии

"Тема"Линия производства томатного сока"

Нужно сделать

-Выбрать параметры автоматизации

-Выбрать оборудование и сделать описание схемы автоматизации

-Описание средств автоматизации

-Сделать схему автоматизации (чертеж формата А3)

Работу нужно сдать в понедельник

Второй файл -пример

11 лет назад
vadzik
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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