Курсовая работа по экономике

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Закрыт2 заявки86 просмотров

Направление работы : : Экономика

Предмет : : Концепции и анализ денежных потоков

Тема : Применение векселей для ускорения денежного оборота предприятия

Срок сдачи (ДД.ММ.ГГ) : 06.05.2013

Вид работы : Курсовая

Тип работы : Теоретическая

Дополнительные требования : 15-20 листов, 3 подпункта

12 лет назад
studentmgsu
Дмитрий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров