Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема: формирование имиджа базисного субъекта пиар (на примере УФНС России по Челябинской области) Объем: 65-70 Уникальность от 73% по ...
Курсовая работа по экономике
Направление работы : : Экономика
Предмет : : Концепции и анализ денежных потоков
Тема : Применение векселей для ускорения денежного оборота предприятия
Срок сдачи (ДД.ММ.ГГ) : 06.05.2013
Вид работы : Курсовая
Тип работы : Теоретическая
Дополнительные требования : 15-20 листов, 3 подпункта
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $161Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Курсовая работа – экономическая география Бюджет: 1500 – 2-3 дня Вид работы: Курсовая работа Дисциплина: экономическая география Тема: Динамика золототодобываемой промышленности Методичка: есть ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $40
Вид работы: Курсовая работа Дисциплина: Управление персоналом Тема: Зарубежный опыт формирования системы найма и отбора персонала (сравнение России и Испании) Методичка: нет Объем работы: 30-35 ...Закрыт12 лет назад
- $40
Прошу Вас рассмотреть заказ на возхможность выполнения, есть возможность помочь, пишите спасибо С уважением, Ольга аська: 582530169 скайп: avtor.besmarter агент: [email protected] тел. 8925 772 ...Закрыт12 лет назад
Реферат. Тема: "Философские идеи в фантастике/fantasy" (по произведениям Рея Бредбери - "Лето в один день" и "И грянул гром"), объем - 20 стрРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Тема работы: Производство катодной меди из концентрата ЦРФ электролизом сернокислых растворов Тип работы: диплом Объем работы: 70-90 Имеется примерный план работыЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Требуется выполнить диплом. Тема – Анализ и совершенствование финансовой деятельности предприятия на примере ООО "Эльф". ООО "Эльф" фирма (магазин) по продаже компьютеров и компьютерного оборудования, расходных материалов, съёмных носителей информации и ...Закрыт12 лет назад
Здравствуйте! Требуется написать диплом по бух. учету. Тема Международные стандарты финансовой отчетности в Российской Федерации. Трансформация отчетности на примере ООО «ТД АльпенСтарс 2002" Объем работы – 70-90 листов Срок работы – ...Закрыт12 лет назад
Дипломная работа :Учет и контроль операций с давальческим сырьем (на примере ООО "Ювелирный Мир") Общий объем работы примерно 100 стр Вся информация в файлахРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Там есть Задание "для тех кто претендует на отлично", его тоже надо будет делать. Все вычисления и построения графиков можно делать в СКМ, например в MathCAD. Количество страниц не важно, главное все решить полностью, со ...Закрыт12 лет назад