Диплом: связи с общественностью

$161
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Завершен1 заявка107 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: формирование имиджа базисного субъекта пиар (на примере УФНС России по Челябинской области)

Объем: 65-70

Уникальность от 73% по системе антиплагиат.

Цена 5000р.

От клиента:

Работа состоит из 2-х глав:теория и практика. План работы: Структурно она состоит из следующих элементов: - титульный лист; - содержание; - введение; - основной текст (главы, параграфы); - заключение; - список литературы; - приложения (если они имеются). I глава.Теоретические аспекты изучения имиджа базисного субъекта PR 1.Понятие"имидж" и его характеристикики. 2.Типология, функции и инструменты имиджа. 3.Особенности формирования имиджа базисного субъекта PR. Вторая часть-практика. Должна быть по налоговой Челябинской области, где я проходила практику. Пока главы и параграфы не придуманы.

Интересует срок.

Данные прилагаем.

12 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

MarryVar
Мария 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
12 лет назад
$161
10 дней
Как всегда великолепно
Очередное приятное сотрудничество и мои лучшие рекомендации!

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MarryVar
Мария 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
12 лет назад
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