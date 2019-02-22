Курсовая работа по гражданскому праву особенная часть

$16
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок118 просмотров
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1. Тема Гражданско-правовая ответственность юридических лиц; 

2. Оригинальность 45-50 % 

3. Срок выполнения к 17 марту.

5 лет назад
LVB
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад