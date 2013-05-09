Курсовая работа по истории

$50
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Закрытнет заявок71 просмотр

1. Предмет. — Написание авторской курсовой работы по дисциплине «История античности», тема: Великая греческая колонизация (8–6 вв. до н.э)

оригинальность не ниже 80%

2. Сумма сделки. — 1200р.

3. Сроки выполнения.:

9.05.13 — курсовая

4. Требования:

шрифт — Times New Roman

размер — 14

интервал между строками — 1,5 см

Вверху — 2,5 см отступ

Внизу — 3 см

со стороны переплета — 2 см

объем — 24 страниц

введение — 1,2 страницы

минимальное кол=во источников — 15

12 лет назад
kravro
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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