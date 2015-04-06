Курсовая работа по технологии кулинарной продукции

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Заказ №6300. Курсовая работа по технологии кулинарной продукции

Тема: «Разработка ассортимента и технологии кулинарной продукции для столовой на 200 мест, обслуживающей питанием школьников средней общеобразовательной школы»

Срок- неделя.

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10 лет назад
workbest
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Была
7 лет назад

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