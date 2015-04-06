Нужно написать дипломную работу по психологии на тему "Исследование мотивации специалистов в IT сфере". Что есть: примерная вот такая тема диплома; примерная гипотеза; подобраны методики; проведено анкетирование. Что ...
Курсовая по английском языку
Курсовая по английском языку
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