Диплом менеджмент

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Закрыт4 заявки64 просмотра

60 страниц,

АП от 80%

срок 25 дней

подробное задание во вложении!

10 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров