Курсовая работа по туризму

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Закрыт4 заявки88 просмотров

Заказ №6317. Курсовая работа по туризму

Объект исследования: любая страна.

Есть план.

Срок написания: 10.04.15

Общий объем курсовой работы: 25–30 страниц, не считая приложения.

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.

10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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