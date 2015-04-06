Природоохранные мероприятия на накопителях промышленных отходов

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Курсовая работа на тему- Природоохранные мероприятия на накопителях промышленных отходов стр. 2. Задание, что такое НПО,3 ВВедение(актуальность темы, цели и задачи) 1 Глава Расчет фильтрации промышленных стоков из накопителя 2 Глава Природоохранные мероприятия и установка контрольно-измирительной аппаратуры Заключение Приложение Результаты расчета численного моделирования фильтрации промышленных стоков и накопителя на 1 лист миллиметровке ф.А1. Пояснительная записка обязательно.

5 вариант

10 лет назад
LabComputers
Иван 
42 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 отзывов

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