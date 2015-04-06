Написать часть диссертации

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Заказ №6312. Написать часть диссертации

Тема: «Разработка модели для системы поддержки принятия решений в управлении твёрдыми бытовыми отходами»

Уникальность – 60%

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10 лет назад
workbest
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7 лет назад

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