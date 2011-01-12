Курсовые по праву

Тема "Повышение эффективности производства, на основе внедрения приемочного контроля". Перед написанием необходимо согласование оглавления.
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Требования отправляю в личку.
Срок 17 января.
Специалисты с профильным образованием.
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