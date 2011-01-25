Диплом по PR

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Закрыт5 заявок193 просмотра

Особенности позиционирования и пиар-продвижения глянцевых журналов для женщин в РФ на примере Vouge, Cosmopolitan , Glamour c 2009 по 2010г."

Требования: Объем: 80стр, оригинальность строго не ниже 85%, план должен состоять из трех глав и в каждой главе по 3 под главы.

сноски обязательно в низу страниц, в ведении: актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования.

Срок: 25.01.2011

Жду предложений по цене!!!!

14 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
$170
11 дней
ТОП-5
Рефераты, Курсовые и Дипломы

Заявки фрилансеров

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
ТОП-5
Рефераты, Курсовые и Дипломы

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