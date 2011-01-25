Диплом по PR

Особенности позиционирования и пиар-продвижения глянцевых журналов для женщин в РФ на примере Vouge, Cosmopolitan , Glamour c 2009 по 2010г."

Требования: Объем: 80стр, оригинальность строго не ниже 85%, план должен состоять из трех глав и в каждой главе по 3 под главы.

сноски обязательно в низу страниц, в ведении: актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования.

Срок: 25.01.2011

Жду предложений по цене!!!!