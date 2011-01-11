Диплом по журналистике

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Закрыт11 заявок197 просмотров

Предмет: Журналистика

Вид работы: Дипломная работа

Тема: Этика в интернет журналистике

Объём работы: 75-85 страниц

Антиплагиат: от 80%

Срок: 20-30 дней

14 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$180
15 дней

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

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