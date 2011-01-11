Диплом по экономике

Заказчица неожиданно пропала, не оплатив большинство из заказанных работ! Писать по всем проектам отзывы, наверное, не целесообразно, т.к. она на сайте вряд ли появиться. Данный отзыв адресован, прежде всего, всем авторам, которых "кинула" эта особа! Большая просьба - свяжитесь со мной по личке. Т.к. речь идет о больших суммах (более 100 тысяч), то на нее формируется и подается коллективное заявление о мошенничестве - в гражданский суд и милицию. Поэтому, кто желает присоединиться - милости прошу. Формируем доказательную базу (пойдет все - от переписки на сайте и по почте, до аськи и смс на телефон, даже если она вас не выбрала на проекте).