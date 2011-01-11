Диплом по экономике

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Особенности внутрифирменного планирования деятельности организации в условиях экономической нестабильности

План

Содержание

Введение (3стр.)

Глава 1. Теоретические аспекты внутрифирменного планирования в условиях экономической нестабильности (30 стр.)

1.1. Содержание и сущность внутрифирменного планирования

1.2. Особенности организации процесса внутрифирменного планирования

1.3. Зарубежный опыт внутрифирменного планирования, возможности его использования в отечественной практике

Глава 2. Анализ системы внутреннего планирования (где) (30 стр.)

2.1. Организационно-экономическая характеристика (общества, организации)

2.2. Анализ финансово-экономического состояния предприятия

2.3. Анализ действующей системы внутрифирменного планирования на предприятии

Глава 3. Совершенствование процесса внутрифирменного планирования с учётом экономической нестабильности в условиях ООО ….. (30 стр.)

3.1. Оценка производственных возможностей (ресурсов)

3.2. Совершенствование действующей системы внутрифирменного планирования на предприятии

3.3. Мероприятия по повышению финансово-экономического показателей

Заключение (4-5 стр.)

Список литературы (мин. 45 источников)

Приложения

Введение должно содержать:

1. Введение

2. Актуальность темы

3. Цель

4. Задачи (до 5 шт.)

5. Методы

6. Информационная база

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$180
15 дней
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Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад