Курсовая работа "Осушение земель лесного фонда" фак.: лесоинженерный дисциплина: гидролесомелиорация Требования к оформлению и содержанию стандартные. Прошу указать цену и сроки.
Курсовая работа по статистике
Работа по статистике.
Тема:
Cтатиcтическoe изyчeниe пpoизвoдительнocти тpyдa
Есть методичка и примерные работы.
Пишите стоимость и срок выполнения. Надо чтоб была готова работа к 15 января к 11 утра по мск.
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