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Закрыт5 заявок239 просмотров

Курсовая работа "Осушение земель лесного фонда"

фак.: лесоинженерный

дисциплина: гидролесомелиорация

Требования к оформлению и содержанию стандартные.

Прошу указать цену и сроки.

14 лет назад
Nasten-ka
40 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
24 отзыва(-1)

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