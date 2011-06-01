Менеджмент - курсовая работа

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Тип работы: Курсовая работа
Предмет: менеджмент
Тема: современные подходы к управлению слияниями и поглощениями
Количество страниц: 40
Шрифт: 14
Интервал: 1,5
Наличие сносок: да
Количество источников: 20-30
Дополнительная информация:
курсовая практика, МВА.
на примере какой-нибудь компании.
Прикрепляю рекомендации по выполнению КР.
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