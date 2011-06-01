Менеджмент - курсовая работа

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Тип работы: Курсовая работа

Предмет: менеджмент

Тема: современные подходы к управлению слияниями и поглощениями

Количество страниц: 40

Шрифт: 14

Интервал: 1,5

Наличие сносок: да

Количество источников: 20-30

Дополнительная информация:

курсовая практика, МВА.

на примере какой-нибудь компании.

Прикрепляю рекомендации по выполнению КР.

12 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад