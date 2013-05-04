1. Надо провести оценку соответствия состояния метрологического обеспечения производства в ООО .... требованиям правовых нормативных документов Российской Федерации в области обеспечения единства измерений и документов на системы менеджмента качества (СМК). 2. Описать и проанализировать ...
Написание диплома. Тема: KPI, eCommerce, мотивация
Требуется написать дипломную работу на тему, связанную с разработкой системы мотивации сотрудников интернет-магазина, основываясь на системе сбалансированных показателей
В работе потребуется описать:
- e-commerce рынок в России (ссылки на исследования, наиболее активные сегменты).
- ССП – что это, цели и стратегия предприятия
осуществить расчеты в практической части:
• Сравнение «лучших практик» отрасли, выбор наиболее подходящих показателей
• структура системы мотивации на основании отобранных показателей
Объем работы: 80 страниц основного текста. 90 страниц с приложениями.
Структура работы и детали находится в приложении.
В процессе работы предполагается тесное взаимодействие заказчика с исполнителем, поэтапная приемка работы и обсуждение вопросов, возникающих по работе.
Срок сдачи работы: 20 мая.
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