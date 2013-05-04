Написание диплома. Тема: KPI, eCommerce, мотивация

Требуется написать дипломную работу на тему, связанную с разработкой системы мотивации сотрудников интернет-магазина, основываясь на системе сбалансированных показателей

В работе потребуется описать:

- e-commerce рынок в России (ссылки на исследования, наиболее активные сегменты).

- ССП – что это, цели и стратегия предприятия

осуществить расчеты в практической части:

• Сравнение «лучших практик» отрасли, выбор наиболее подходящих показателей

• структура системы мотивации на основании отобранных показателей

Объем работы: 80 страниц основного текста. 90 страниц с приложениями.

Структура работы и детали находится в приложении.

В процессе работы предполагается тесное взаимодействие заказчика с исполнителем, поэтапная приемка работы и обсуждение вопросов, возникающих по работе.

Срок сдачи работы: 20 мая.