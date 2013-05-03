Отчет по преддипломной практике

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Закрыт1 заявка97 просмотров

тема: высвобождение персонала как инструмент стратегического управления организацией

практику студентка проходила в законодательном собрании ленинградской области.

также нужно составить индивидуальное задание (образец в приложении)

18-36 стр

срок - 08.05

12 лет назад
Nadushkka
Надежда 
44 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров