Написать теоретическую работу Тема: Планирование и развитие производственной мощности промышленного предприятия Объем до 15 стр. Без введения, заключения, без разделения на пункты, но со списком лит-ры. Шрифт 14 TNR Уникальность ...
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Учет расчетов по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению.есть план ,характеристика орг-ии и данные за 3 года
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