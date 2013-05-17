Реферат по производственному планированию

Написать теоретическую работу

Тема: Планирование и развитие производственной мощности промышленного предприятия

Объем до 15 стр.

Без введения, заключения, без разделения на пункты, но со списком лит-ры.

Шрифт 14 TNR

Уникальность не важна.

Работа должна начинаться с обоснования актуальности выбранной темы. Затем необходимо кратко изложить суть самой проблемы. В работе необходимо раскрыть проблему выбранной тематики. В конце необходимо указать источники информации (обычно это научные работы, статьи, периодическая печать, учебники для докладов не используются). Возможно использование источников из Internet, при этом нужны ссылки на сайт, откуда был взят материал.

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