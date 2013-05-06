Реферат управление производством

$10
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Завершен5 заявок101 просмотр

Написать теоретическую работу

Тема: Формирование инновационной системы управления производством.

Объем 15 стр.

Без введения, заключения, без разделения на пункты, но со списком лит-ры.

Шрифт 14 TNR

Уникальность не важна.

Срок 4 дня

12 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$10
4 дня
Спасибо за отличную работу!
Спасибо, за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад