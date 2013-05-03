Диплом – физическая подготовка

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Закрыт1 заявка77 просмотров

Здравствуйте!

Тема работы – Оптимизация тактической подготовки юных футболистов 8 – 17 лет

Объем работы – 50-55 стр.

Срок работы – 3 дня

Стоимость?

12 лет назад
swetilo
Ирина 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров