Набрать формулы

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Закрыт21 заявка307 просмотров

151 страница рукописи (А5 - обычная тетрадка) насыщенная формулами.

Надо набрать в ворде. Буду делить на несколько исполнителей проект.

По 14 р - за страницу точно готов платить.

12 лет назад
nworm
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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