задание тут: dfiles.ru/files/wohq1bph0 в проекте не поместилось Предлагайте цену.
Набрать формулы
151 страница рукописи (А5 - обычная тетрадка) насыщенная формулами.
Надо набрать в ворде. Буду делить на несколько исполнителей проект.
По 14 р - за страницу точно готов платить.
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