Диплом по системе менеджмента качества

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1. Надо провести оценку соответствия состояния метрологического обеспечения производства в ООО .... требованиям правовых нормативных документов Российской Федерации в области обеспечения единства измерений и документов на системы менеджмента качества (СМК).

2. Описать и проанализировать исследуемый процесс. На основе проведенного анализа, предложить рекомендации по совершенствованию процесса, регламентировать процесс «менеджмент политики качества», обоснование рекомендаций.

12 лет назад
EvelineG
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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