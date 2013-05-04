Диплом по системе менеджмента качества

1. Надо провести оценку соответствия состояния метрологического обеспечения производства в ООО .... требованиям правовых нормативных документов Российской Федерации в области обеспечения единства измерений и документов на системы менеджмента качества (СМК).

2. Описать и проанализировать исследуемый процесс. На основе проведенного анализа, предложить рекомендации по совершенствованию процесса, регламентировать процесс «менеджмент политики качества», обоснование рекомендаций.