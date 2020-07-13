Написать курсовую работу по проектированию информационных систем

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Написать курсовую работу на одну из тем:

1.    Бухгалтерскиеинформационные системы.

2.    Банковскиеинформационные системы.

3.    Информационныесистемы, применяемые в налоговой службе.

4.    Организацияналогового учета в информационных системах предприятий.

5.    Информационныесистемы казначейства.

6.    Информационныесистемы страховых компаний.

7.    Общиепринципы организации информационных систем.

8.    Проектированиеинформационной системы по планированию закупок.

9.    Проектированиеинформационной системы по взаимодействию с поставщиками.

10.  Проектирование информационнойсистемы по управлению персоналом.

11.  Проектирование информационнойсистемы по управлению денежными потоками.

12.  Проектирование информационнойсистемы по расчету заработной платы.

13.  Проектирование информационнойсистемы по учету реализации услуг.

14.  Проектирование информационнойсистемы по управлению документооборотом.

15.  Проектирование информационнойсистемы по развитию и подготовки сотрудников.

16.  Проектирование информационнойсистемы по изучению демографических данных.

17.  Проектирование информационнойсистемы бизнес процессов предприятия (организации).

18.  Проектирование автоматизированногорабочего места руководителя.

19.  Проектирование автоматизированнойсистемы учета материальных ресурсов предприятия.

От фрилансера:

Цена и сроки.

5 лет назад
droni4
Андрей 
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Был
3 года назад

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