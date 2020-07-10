Контрольная работа по ДМиОК

Необходима помощь в формулировании методики и описательной части авторских тренажёров. Сама методика уже разработана, написана методичка по ведению занятий, тренажёры тоже уже сделаны и опробированы, нужна помощь в описательной части, т.е. просмотреть/прочитать имеющиеся материалы и ...