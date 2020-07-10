Контрольная работа по ДМиОК

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Контрольная работа по ДМиОК состоится 18 июля с 10.00 до 11.30формат проведения - письменная работа, состоящая из двух частей:часть 1 - тест по всем разделам курса ( 30 баллов)часть 2 - эскиз обоих подшипниковых узлов вала по заданным исходным данным ( 10 баллов)

5 лет назад
guest_15948136514665
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5 лет назад

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