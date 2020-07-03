Написать реферат

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Закрыт4 заявки406 просмотров

Тема "Технология постановки и решения задач управления" 30+ страниц, титульный лист, проверка на уникальность 60%+. Нужно закончить до конца недели. Остальные детали обсудим позже.

5 лет назад
Abrek_86
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