Мне нужна готовая дипломная работа теория +практика, с подробными описанием, чтобы практическую часть можно было сделать самому.
Реферат
Оценка возможностей РЛС разведки 9С18М1-3 по обнаружению и сопровождению БпЛА в различных условиях их боевого применения
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