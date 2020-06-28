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Закрыт4 заявки317 просмотров

Оценка возможностей РЛС разведки 9С18М1-3 по обнаружению и сопровождению БпЛА в различных условиях их боевого применения

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