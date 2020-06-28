по дисциплине «Корпоративная культура и репутация организации» 3 больших задания.:))))
Разработать меню индивидуального питания для ребенка
Разработать меню индивидуального питания для ребенка с целью набора веса и с учетом индивидуальных предпочтений ребенка в еде и продуктах
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