Разработать меню индивидуального питания для ребенка

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт13 заявок624 просмотра

Разработать меню индивидуального питания для ребенка с целью набора веса и с учетом индивидуальных предпочтений ребенка в еде и продуктах

5 лет назад
nppekos
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Елизавета
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Арина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Денис
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Елена
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
Мария
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Катерина
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталия
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Наталия
 
42 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Дарья
 
24 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алеся
 
33 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Ольга
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
Арина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
96 отзывов(-1)
5 лет назад