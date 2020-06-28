здравствуйте. Тема диссертации: "Оптимальные алгоритмы обработки информации с использованием вариационных принципов". актуальность по антиплагиат вуз не менее 80%, пишите ваши предложения и стоимость работ
По дисциплине «Корпоративная культура и репутация организации»
по дисциплине «Корпоративная культура и репутация организации»
3 больших задания.:))))
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