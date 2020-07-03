Информатика. График в Exel

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Завершен3 заявки502 просмотра

Нужно выполнить 6 задание из курсовой работы. 

Вариант № 15

Требуется выполнить работу в соответствии с заданием. Интеграцию в курсовую делать не нужно(только Exel)

Материалы с примером прикреплён. 

5 лет назад
guest_15934421899544
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Chegor88
Егор 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад
$4
1 день
Escrow
Сделал работу качественно в кратчайшие сроки! Рекомендую!
Отличный работодатель. ТЗ четкое, оплата быстрая. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Chegor88
Егор 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Дмитрий
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
5 лет назад