основные концепции современной физиологии некоторые из них (6) нужно написать короткие статьи обзоры на эти концепции, как проводились исследования, чем подтверждены
Информатика. График в Exel
Нужно выполнить 6 задание из курсовой работы.
Вариант № 15
Требуется выполнить работу в соответствии с заданием. Интеграцию в курсовую делать не нужно(только Exel)
Материалы с примером прикреплён.
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