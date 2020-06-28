Дипломная работа - мобильное приложение

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Закрыт2 заявки459 просмотров

Мне нужна готовая дипломная работа теория +практика, с подробными описанием, чтобы практическую часть можно было сделать самому. 

5 лет назад
guest_15936028645878
5 лет в сервисе
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5 лет назад

Заявки фрилансеров

Еркебулан
 
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Людмила
 
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5 лет назад