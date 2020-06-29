Написать курсовую работу по дисциплине Деньги, кредит, банк.

Актуальность не ниже 80%, оформление и источники не старее 5 лет +

1. Нужно оформить титульный лист. Приложила его вам в письме.

2. К проверке принимается работа от 30 страниц, нужно доработать.

3. Нужна нумерация в работе, титульный не нумеруется.

4. Источники ваши устарели, должны быть не старше 5 лет.

5. Каждая глава должна быть на новой страницу.

6. Шрифт Times New Roman 14.

+ есть еще одна курсовая ( если интересно)