Написать курсовую работу по дисциплине Деньги, кредит, банк.

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт12 заявок680 просмотров

Актуальность не ниже 80%, оформление и источники не старее 5 лет +

1. Нужно оформить титульный лист. Приложила его вам в письме.

2. К проверке принимается работа от 30 страниц, нужно доработать.

3. Нужна нумерация в работе, титульный не нумеруется.

4. Источники ваши устарели, должны быть не старше 5 лет.

5. Каждая глава должна быть на новой страницу.

6. Шрифт Times New Roman 14.

+ есть еще одна курсовая ( если интересно) 

5 лет назад
APolonskiy
Виктор 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Анн
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Руслан
 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
40 отзывов(-1)
5 лет назад
Варужан
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Яна
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Роман
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Мухаммед
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алеся
 
33 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Сергей
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Жамиля
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
44 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
7 отзывов
5 лет назад
Алина
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Софья
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад