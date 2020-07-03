диплом по специальности информационные системы и технологии, есть примеры рецензий и отзыв руководителя
Курсовая, юриспруденция
Можете предлагать свои цены.Тема касается молодежных групп экстремисткой направленности.
Гарантийный срок на работу – 15 дней.
Работа нужна в это воскресенье (05.07).
Объем – 30-35 страниц.
Уникальность – 50%.
Заявки фрилансеров
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