Курсовая, юриспруденция

$25
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Закрыт8 заявок315 просмотров

Можете предлагать свои цены.Тема касается молодежных групп экстремисткой направленности.

Гарантийный срок на работу – 15 дней.

Работа нужна в это воскресенье (05.07).

Объем – 30-35 страниц.

Уникальность – 50%.

5 лет назад
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Заявки фрилансеров

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