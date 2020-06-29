Написать рецензию на магистерскую диссертацию

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Закрыт4 заявки418 просмотров

диплом по специальности информационные системы и технологии, есть примеры рецензий и отзыв руководителя

5 лет назад
guest_15937268258494
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Заявки фрилансеров

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