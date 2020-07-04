Отчет по практике (моделирование бизнес-процессов)

Требуется сделать согласно методичке и рабочему графику (плану) отчет по практике. Магазин продает продукцию(электронику) и через сайт и оффлайн в точке продаж. Диаграммы создавать в AllFusion Process Modeler (BPwin) или Бизнес инженер от BETEC. Диаграммы есть под схожую тему(интернет магазин одежды) и исходник с ними есть. Нужно немного переделать и вставить в отчет. Главное чтобы все диаграммы выполнялись в одной из указанных программ и были соблюдены все правила их составления и достаточно подробно, а не один вход-выход у каждого блока в методологии idef0. Есть диаграммы под интернет магазин одежды и преподавателем утверждены . получается нужно переделать под данный магазин и добавить в бизнес-процессы обработку заказа не только через онлайн магазин, но и в точке продаж Организацию назову и дам ссылку на исходник с диаграммами в allfusion bpwin