Отчет по практике (моделирование бизнес-процессов)

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Закрыт1 заявка456 просмотров

Требуется сделать согласно методичке и рабочему графику (плану) отчет по практике. Магазин продает продукцию(электронику) и через сайт и оффлайн в точке продаж. Диаграммы создавать в AllFusion Process Modeler (BPwin) или Бизнес инженер от BETEC. Диаграммы есть под схожую тему(интернет магазин одежды) и исходник с ними есть. Нужно немного переделать и вставить в отчет. Главное чтобы все диаграммы выполнялись в одной из указанных программ и были соблюдены все правила их составления и достаточно подробно, а не один вход-выход у каждого блока в методологии idef0. Есть диаграммы под интернет магазин одежды и преподавателем утверждены . получается нужно переделать под данный магазин и добавить в бизнес-процессы обработку заказа не только через онлайн магазин, но и в точке продаж Организацию назову и дам ссылку на исходник с диаграммами в allfusion bpwin

5 лет назад
guest_15945706594828
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
44 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
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5 лет назад