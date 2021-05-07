Реферат

$10
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Завершен3 заявки241 просмотр

Простой реферат по экономике России. Тема : финансово-налоговые проблемы местного самоуправления. Тз скину в личку. Плагиат 60+%.

5 лет назад
Crucial1337
Илисхан 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Chegor88
Егор 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад
$10
2 дня
Escrow
Работой остался доволен
Абсолютно не рекомендую этого заказчика. Не может грамотно сформулировать свои мысли, долго не выходит на связь. Остался недоволен.

Заявки фрилансеров

Сергей
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
99 отзывов(-2)
5 лет назад
Chegor88
Егор 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Наталья
 
52 года
5 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
9 отзывов
5 лет назад