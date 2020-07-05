Простой реферат по экономике России. Тема : Регулирование внешнеэкономической деятельности региона. Тз скину в личку. Плагиат 60+% обязательно.
Оформление документации к методу ЛФК и описание тренажёров
Необходима помощь в формулировании методики и описательной части авторских тренажёров. Сама методика уже разработана, написана методичка по ведению занятий, тренажёры тоже уже сделаны и опробированы, нужна помощь в описательной части, т.е. просмотреть/прочитать имеющиеся материалы и собрать всё воедино.
Ищем человека с медицинским образованием, либо с образованием в сфере ЛФК, имеющим опыт подобной работы т.е. грамотного написания сопроводительной части.
Крайне желательно местоположение в Санкт-Петербурге. Специфика работы такая, что может быть потребуется увидеть тренажёры, их работу, посетить тренажёрный зал.
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