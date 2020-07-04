Проектирование и архитектура программных систем

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Закрыт2 заявки390 просмотров

Проектирование и разработка архитектуры программно-информационной системы моллочно - товарной фермы.Курсовая работа 

5 лет назад
Lockiy
Артем 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Алеся
 
33 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Амаль
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад