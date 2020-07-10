Диплом на тему:

Планировка и комплексное инженерное благоустройство территорий микрорайона г. Воронеж

Есть 1 недоделанный чертеж, который нужно доделать, и сделать еще 5 с 50 листами описания.

Стоимость, Ваш опыт в данном направлении и сроки.

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