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Закрыт2 заявки397 просмотров

Диплом на тему:

Планировка и комплексное инженерное благоустройство территорий микрорайона г. Воронеж

Есть 1 недоделанный чертеж, который нужно доделать, и сделать еще 5 с 50 листами описания.

Стоимость, Ваш опыт в данном направлении и сроки.

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