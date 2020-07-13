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Реферат на тему "Личность Омельяновича- Павленко"
Реферат на тему "Личность Омельяновича- Павленко на предмет сотрудниества с фашистами".
Авторский реферат по описанию исторической личности.
Исполнитель- желательно студент/выпускник исторического факультета.
К реферату должны быть прикреплены ссылки на доступные первоисточники.
Важно охарактеризовать личность с критического ракурса.
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