Реферат на тему "Личность Омельяновича- Павленко"

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Закрыт15 заявок556 просмотров

 Реферат на тему "Личность Омельяновича- Павленко на предмет сотрудниества с фашистами".

Авторский реферат по описанию исторической личности.

Исполнитель- желательно студент/выпускник исторического факультета.

К реферату должны быть прикреплены ссылки на доступные первоисточники.

Важно охарактеризовать личность с критического ракурса. 

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