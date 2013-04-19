Основы теории надежности и диагностики

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка107 просмотров

Шифр 833

12 лет назад
studentzp
Юрий 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
7 часов назад

Выбранный исполнитель

Nelly_tilsit
Нелли 
69 лет
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 лет назад
$12
2 дня
Спасибо за качественно выполненную работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Как заказчик - выше всяких похвал. Всегда на связи, доброжелательное отношение к исполнителю. интересные проекты.

Заявки фрилансеров

Nelly_tilsit
Нелли 
69 лет
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 лет назад