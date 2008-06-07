Переделать курсовик

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Закрыт4 заявки264 просмотра

Есть очень похожий курсовик почти чистая копия нужно переделать на нужный! В прикрепленом файле задания обоих курсовиков. Заданиее 1,1 есть готовое из него нужно получить задание 1,2. Исполнителю вышлю задание 1.1 для переделывания. И если кто-то хочет посмтреть пишите вышлю...

17 лет назад
hecz
36 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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