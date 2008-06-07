2 задачи по дискретной математике

$50
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Закрыт6 заявок535 просмотров

Необходимо решить 2 задачи!

Желательно за 1-2 часа!

1. Решить уравнение и изобразить на диаграмме Эйлера-Венна

2.. Получить МДНФ с помощью карт Вейча

в Прикрепленном файлике сами 2 задания!

ОПЛАТА 500р - После того как задачи будут проверены преподавателем! (до этого за задачи заплатил а исполнитель их решил 4 раза - неправильно)

17 лет назад
cocacola
Руслан 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Lava24
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 лет назад
Исполнитель с заданием не справилась! ---- Вообщей сложности для решенич было отправленно 14 задачь! Оплата произодилась ДО получения правильных решений! После того как преподаватель проверяла и отдавала на исправления - Ирина исправления вносила, таких попыток на исправление было порядка чктырех! За все это время было решено ПРАВИЛЬНО только 2 задачи! В последнее время - не отвечает на сообщения! Ъотя в сети присутствует! Буду подавать иск в webmoney для возврата денег! ---- Деньги возвращены!
Отрицательный отзыв - ошибка!

Заявки фрилансеров

Lava24
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 лет назад