2 задачи по дискретной математике

Исполнитель с заданием не справилась! ---- Вообщей сложности для решенич было отправленно 14 задачь! Оплата произодилась ДО получения правильных решений! После того как преподаватель проверяла и отдавала на исправления - Ирина исправления вносила, таких попыток на исправление было порядка чктырех! За все это время было решено ПРАВИЛЬНО только 2 задачи! В последнее время - не отвечает на сообщения! Ъотя в сети присутствует! Буду подавать иск в webmoney для возврата денег! ---- Деньги возвращены!