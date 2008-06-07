Срочно требуется автор для написания дипломной работы на тему: "Страхование от несчастных случаев". Оплата договорная. Обращайтесь по адресу: [email protected]
2 задачи по дискретной математике
Необходимо решить 2 задачи!
Желательно за 1-2 часа!
1. Решить уравнение и изобразить на диаграмме Эйлера-Венна
2.. Получить МДНФ с помощью карт Вейча
в Прикрепленном файлике сами 2 задания!
ОПЛАТА 500р - После того как задачи будут проверены преподавателем! (до этого за задачи заплатил а исполнитель их решил 4 раза - неправильно)
Выбранный исполнитель
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