Нужен анализ внешней и внутренней среды организации(любой,но не совсем безызвестной) по плану: 1.История развития организации 2.Информация о руководстве(орг.структура) 3.Направление бизнеса и его развития(Миссии и цели) 4.Основные партнеры организации. 5.Основные конкуренты ...
Помощь в написании диссертации по лингвистики на английском
Пишу диссертацию на тему "Грамматический род в русском языке". Участники исследования дети-билингвы. Работа экспериментальная и на английском языке. . Мне бы хотелось найти человека, который разбирается в моей теме и смог бы помочь проанализировать данные и в дальнейшем в написании диссертации. На данный момент мне нужны консультации по уже анализированным данным ( посчитанная статистика) и помощь в их описании. В дальнейшем мне нужна помощь в редактировании после исправлений моей руководильницы (писать работу не надо,буду писать я). Мне бы хотелось найти человек, с которым мы будем сотрудничать на протяжении всего написания моей работы.
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