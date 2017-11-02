Помощь в написании диссертации по лингвистики на английском

Пишу диссертацию на тему "Грамматический род в русском языке". Участники исследования дети-билингвы. Работа экспериментальная и на английском языке. . Мне бы хотелось найти человека, который разбирается в моей теме и смог бы помочь проанализировать данные и в дальнейшем в написании диссертации. На данный момент мне нужны консультации по уже анализированным данным ( посчитанная статистика) и помощь в их описании. В дальнейшем мне нужна помощь в редактировании после исправлений моей руководильницы (писать работу не надо,буду писать я). Мне бы хотелось найти человек, с которым мы будем сотрудничать на протяжении всего написания моей работы.