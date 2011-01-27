Проект приватный для Ольги

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Завершен2 заявки168 просмотров

Сделать схемы и таблицы

14 лет назад
knopa-ik
Ирина 
34 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$25
1 день
Сотрудничество в Ольгой очень приятное!Сделала работу за один день и я очень довольна этой работой!
От сотрудничества с Ириной остались только положительные эмоции. Это заказчик, который четко знает, что ему нужно, всегда находится на связи и не имеет никаких проблем с оплатой. Спасибо, Ирина! Обращайтесь еще:)!

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад

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