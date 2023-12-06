Доброго дня, мені до 24-го грудня потрібно виконати курсову на C++ Qt. Чи могли би ви мені з цим допомогти та скільки це буде коштувати? 25 сторінок тексту, не враховуючи код
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Система управления библиотекой
Цель задания: Написать программу на Python CustomTkinter для управления каталогом книг в библиотеке, включая добавление новых книг, учет количества экземпляров, поиск и выдачу книг читателям.
Описание функциональности:
Добавление книги в каталог:
Реализация функции для добавления новой книги в каталог библиотеки.
Каждая книга должна содержать информацию, такую как название, автор, жанр, количество экземпляров и другие характеристики.
Учет количества экземпляров:
Создание возможности учета количества экземпляров каждой книги на складе библиотеки.
Реализация функции увеличения или уменьшения количества доступных экземпляров при выдаче или возврате книги.
Поиск и выдача книг:
Разработка функционала для поиска книг по различным критериям: по названию, автору, жанру и другим характеристикам.
Возможность выдачи книги читателю, уменьшение количества доступных экземпляров после выдачи.
Возврат книг:
Реализация функции для возврата книги в библиотеку.
Увеличение количества доступных экземпляров после возврата книги читателем.
Сохранение данных в файл:
Создание функции для сохранения информации о книгах и их количестве в файле.
Формат файла может быть txt, бинарный или другим удобным для хранения информации.
Загрузка данных из файла:
Реализация функции для загрузки сохраненных данных о книгах из файла при запуске программы.
Программа должна быть способна прочитать файл с данными и загрузить их для последующей работы.
Отчеты и анализ:
Добавление возможности создания отчетов, например, о наличии книг в библиотеке, о самых популярных книгах, о книгах, которые находятся в наибольшем или наименьшем количестве и т.д.
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