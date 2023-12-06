Python CustomTkinter

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Система управления библиотекой

Цель задания: Написать программу на Python CustomTkinter для управления каталогом книг в библиотеке, включая добавление новых книг, учет количества экземпляров, поиск и выдачу книг читателям.

Описание функциональности:

  1. Добавление книги в каталог:

    • Реализация функции для добавления новой книги в каталог библиотеки.

    • Каждая книга должна содержать информацию, такую как название, автор, жанр, количество экземпляров и другие характеристики.

  2. Учет количества экземпляров:

    • Создание возможности учета количества экземпляров каждой книги на складе библиотеки.

    • Реализация функции увеличения или уменьшения количества доступных экземпляров при выдаче или возврате книги.

  3. Поиск и выдача книг:

    • Разработка функционала для поиска книг по различным критериям: по названию, автору, жанру и другим характеристикам.

    • Возможность выдачи книги читателю, уменьшение количества доступных экземпляров после выдачи.

  4. Возврат книг:

    • Реализация функции для возврата книги в библиотеку.

    • Увеличение количества доступных экземпляров после возврата книги читателем.

  5. Сохранение данных в файл:

    • Создание функции для сохранения информации о книгах и их количестве в файле.

    • Формат файла может быть txt, бинарный или другим удобным для хранения информации.

  6. Загрузка данных из файла:

    • Реализация функции для загрузки сохраненных данных о книгах из файла при запуске программы.

    • Программа должна быть способна прочитать файл с данными и загрузить их для последующей работы.

  7. Отчеты и анализ:

    • Добавление возможности создания отчетов, например, о наличии книг в библиотеке, о самых популярных книгах, о книгах, которые находятся в наибольшем или наименьшем количестве и т.д.

Python
11 дней назад
Александр
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