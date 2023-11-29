Решить 3 лабораторных работы по Мисзивкс

Все задания по ссылке: https://bmstu-iu9.github.io/ads/ Нужно выполнить первые 5 заданий из третьего модуля. Задания проходят тесты, проверку на плагиат и проверку преподавателем. Необходимо сделать всё до 20го декабря. В заданиях нельзя использовать глобальные переменные. ...