Нужно решить 5 лабораторных по Управлению данных. Сделать по примерам указанным в файлах.
Решить 3 лабораторных работы по Мисзивкс
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Необходимо решить 3 лабораторные работы по МИСЗИвКС. И ответить на контрольные вопросы в конце. Номера лаб. работ которые надо выполнить: 1, 4, 5.
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